ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пожар на Запорожской АЭС уже ликвидировали. Жертв нет

Новина українською →
Энергодар, Пятница 04 марта 2022 06:40
Пожар на Запорожской АЭС уже ликвидировали. Жертв нет Фото: на Запорожской АЭС потушили пожар после российских обстрелов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Пожар на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре уже локализовали и ликвидировали. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

В службе уточнили, что пожар был в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС, то есть в административной части станции.

"В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар на ЗАЭС вспыхнул ночью 4 марта в результате обстрелов российских военных, которые пытались захватить станцию - длительное время спасатели не могли начать ликвидацию пожара из-за продолжающихся боев.

Так, перед этим пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

Позже в ГСЧС рассказали, что был отключен 3-й энергоблок, и работать оставили только четыре. А представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не замечено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС ГСЧС Война России против Украины
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина