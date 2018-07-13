На восьмой сессии Рада приняла 20 законов для выполнения соглашения об ассоциации с ЕС

Всего Рада приняла 200 законов в ходе восьмой сессии

Парламент в ходе восьмой сессии принял двадцать законов, необходимых для выполнения соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий перед закрытием 8-й сессии ВР.

"Парубий отметил, что Верховная рада приняла почти 20 законов, необходимых для выполнения соглашения о европейской интеграции, по выполнению нашего сотрудничества с Европейским союзом", - говорится в сообщении парламента.

Напомним, председатель Рады заявил, что в течение заседаний 8-й сессии Верховной рады восьмого созыва было принято около 200 законов. По словам спикера, 88 законов на сессии были приняты в целом.

Парубий в пятницу, 13 июля, закрыл восьмую сессию парламента восьмого созыва. "Коллеги, напоминаю, следующая неделя работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях. И мы еще продолжаем работу, а восьмую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва я объявляю закрытой", - сказал председатель ВР.

Ранее парламент принял за основу и в целом проект постановления №8504 "О календарном плане проведения девятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва".