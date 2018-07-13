На восьмій сесії Рада ухвалила 20 законів для виконання угоди про асоціацію з ЄС

Усього Рада прийняла 200 законів під час восьмої сесії

Парламент у ході восьмої сесії ухвалив двадцять законів, необхідних для виконання угоди про Асоціацію з Європейським союзом (ЄС). Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій перед закриттям 8-ї сесії ВР.

"Парубій зазначив, що Верховна рада ухвалила майже 20 законів, необхідних для виконання угоди про європейську інтеграцію, з виконання нашої співпраці з Європейським союзом", - сказано у повідомленні парламенту.

Нагадаємо, голова Ради заявив, що протягом засідань 8-ї сесії Верховної ради восьмого скликання було прийнято близько 200 законів. За словами спікера, 88 законів на сесії були прийняті в цілому.

Парубій у п'ятницю, 13 липня, закрив восьму сесію парламенту восьмого скликання. "Колеги, нагадую, наступний тиждень робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях. І ми ще продовжуємо роботу, а восьму сесію Верховної Ради України восьмого скликання я оголошую закритою", - сказав голова ВР.

Раніше парламент прийняв за основу і в цілому проект постанови №8504 "Про календарний план проведення дев'ятої сесії Верховної ради України восьмого скликання".