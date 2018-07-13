В ходе восьмой сессии Рады было принято почти 200 законов

По словам спикера, 88 законов на сессии были приняты в целом

В течение заседаний Верховной рады восьмого созыва было принято около 200 законов. Об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера, 88 законов на сессии были приняты в целом.

"На этой сессии было принято 88 законов в целом. За основу были приняты 37 законов. В первом чтении - 49 законопроектов. Всего было принято около 200 положительных решений украинским парламентом", - сообщил Парубий.

Напомним, спикер в пятницу, 13 июля, закрыл восьмую сессию парламента восьмого созыва. "Коллеги, напоминаю, следующая неделя работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях. И мы еще продолжаем работу, а восьмую сессию Верховной рады Украины восьмого созыва я объявляю закрытой", - сказал председатель ВР.

Ранее Рада приняла за основу и в целом проект постановления №8504 "О календарном плане проведения девятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва". Согласно документу, сессия начнется 3 сентября с заседания согласительного совета парламента, а 4 сентября планируется пленарное заседание ВР. Определено, что сессия завершится 25 января 2019 года.