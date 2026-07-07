Україна підписала Drone Deal із однією з Балтійських країн

Україна та Естонія уклали угоду Drone Deal, яка передбачає спільне оборонне виробництво, обмін технологіями та посилення захисту неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали угоду під час зустрічі в Анкарі.

За словами президента, домовленість має прискорити оборонну співпрацю між країнами та стала важливим сигналом взаємної довіри. Україна й Естонія планують розвивати спільне військове виробництво на території обох держав, зокрема засобів для захисту неба.

Естонія стала сьомою країною, яка приєдналася до Drone Deal. Як пояснив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, ініціатива формує довгострокові оборонні партнерства, що поєднують спільне виробництво, обмін технологіями, фінансові зобов'язання та експорт перевірених у бою рішень.

Угода має розширити можливості співпраці між українською та естонською оборонною промисловістю, а також сприяти розвитку сучасних технологій і посиленню безпеки обох країн.

"Україна продовжує розширювати міжнародну кооперацію у сфері оборони. Drone Deal вже об'єднує сім країн і стає важливим інструментом розвитку українського ОПК та посилення безпеки партнерів", - наголосив Умєров.