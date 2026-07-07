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Еще две страны подписали Drone Deal с Украиной

20:30 07.07.2026 Вт
2 мин
Соглашение между странами предусматривает совместное производство дронов и не только
aimg Валерий Ульяненко
Еще две страны подписали Drone Deal с Украиной Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Еттен (t.me/umerov_rustem)
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Нидерланды и Дания стали восьмой и девятой странами, присоединившимися к международному соглашению Drone Deal. Это позволит совместно производить беспилотники и развивать новые технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Соглашения официально заключили Владимир Зеленский с премьер-министрами Нидерландов Робом Эттеном и Дании Мэтте Фредериксен. Подписание документов состоялось на встрече лидеров на полях саммита НАТО в Анкаре.

Присоединение Нидерландов к Drone Deal открывает широкие возможности для оборонных секторов обоих государств. В частности, речь идет о таких направлениях сотрудничества:

  • совместное производство беспилотников;
  • развитие инновационных оборонных технологий;
  • системный обмен опытом и экспертизой

Кроме того, договор будет способствовать экспорту украинских оборонных решений, которые уже прошли успешную проверку в реальных боевых условиях.

"Благодарю Данию, лично Мэтте за этот шаг в усилении совместной защиты. Именно с Данией мы начинали сопроизводство в Украине в рамках датской модели, и совершенно справедливо, что теперь Дания будет иметь доступ к украинскому экспорту оружия, проверенного войной", - отметил Зеленский.

Что предполагает Drone Deal?

Drone Deal - это долгосрочная инициатива международного сотрудничества, начатая Украиной для развития партнерства в сфере безопасности и обороны. Программа объединяет украинский боевой опыт, возможности оборонной промышленности и логистические цепи поставок.

В рамках Drone Deal могут реализовываться разные проекты в зависимости от потребностей стран-партнеров. Речь идет, в частности, об усилении систем ПВО, развитии и масштабировании беспилотных технологий, подготовке военных специалистов, а также совместном производстве вооружения.

Соглашения будут заключаться сроком на 10 лет, что позволяет обеспечить долгосрочное и предполагаемое сотрудничество.

Напомним, сегодня Украина и Эстония подписали соглашение Drone Deal, предусматривающее совместное оборонное производство, обмен технологиями и усиление ПВО.

Отметим, недавно Рустем Умеров сообщил, что более 20 стран хотят присоединиться к украинскому Drone Deal.

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