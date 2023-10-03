"Вору в законі" повідомили про підозру: координував діяльність злочинців на волі та в СІЗО

Правоохоронці повідомили про підозру так званому "вору в законі" Лавасогли Батумському через координацію злочинної діяльності в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, "вор в законі" на прізвисько Лавасогли Батумський, задля встановлення глобального контролю над злочинною діяльністю в Одесі та області, призначив своїх представників - "положенців" та "смотрящих", тобто осіб, які на певній території діють від імені та під протекторатом "вора в законі".

Лавасогли Батумський координував діяльність злочинної організації як на волі, так і у місцях несвободи.

За його рішенням до ієрархії входили представники криміналітету:

"смотрящий" за Одеським слідчим ізолятором "положенець" на прізвисько Рома Батумський;

"смотрящий" за корпусом № 1 Одеського слідчого ізолятора на прізвисько Мотиль;

"смотрящий" за Ізмаїлом на прізвисько Мєчу;

"положенець" та "смотрящий" в Чорноморську на прізвисько Гном;

"смотрящий" в Чорноморську на прізвисько Подушка (після затримання правоохоронцями Гнома);

"авторитет", який здійснював злочинний вплив на окремі події у суспільстві, на прізвисько Алдаш.

Злочинне угруповання отримувало протиправний та нелегальний дохід, впроваджуючи свій вплив на всю незаконну діяльність в Одеській області - незаконний гральний бізнес, угони авто, вимагання, крадіжки, пограбування тощо.

Діючи від імені "вора в законі", "авторитети" контролювали злочинну діяльність, спонукали рядових виконавців до скоєння злочинів та сприяли їхньому вчиненню, організовували "сходки" та наповнювали "воровський общак".

"Сморящі", які перебували в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за них по "статусу" в злочинній ієрархії осіб, а також на усі протиправні відносини в колоніях та СІЗО регіону.

Наразі четверо підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі, один з яких Рома Батумський. Він є ставлеником "вора в законі" та займає найвищу ланку в кримінальній ієрархії. Його засуджено до довічного ув’язнення.

Правоохоронці повідомили про підозру Лавасогли Батумському та шістьом підконтрольним йому кримінальним авторитетам за фактом створення та участі у злочинній організації (ч. 5 ст. 255 КК).

Місця перебування "вора в законі" та ще двох підозрюваних встановлюються. Їх оголошено у розшук.

Зазначимо, що стосовно Лавасогли Батумському у 2021 році РНБО ввело санкції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що Лавасогли-Батумський має тісні зв’язки з російським криміналітетом.

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