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"Вору в законі" повідомили про підозру: координував діяльність злочинців на волі та в СІЗО

Вівторок 03 жовтня 2023 16:36
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"Вору в законі" повідомили про підозру: координував діяльність злочинців на волі та в СІЗО Фото: "вору в законі" повідомили про підозру (npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили про підозру так званому "вору в законі" Лавасогли Батумському через координацію злочинної діяльності в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, "вор в законі" на прізвисько Лавасогли Батумський, задля встановлення глобального контролю над злочинною діяльністю в Одесі та області, призначив своїх представників - "положенців" та "смотрящих", тобто осіб, які на певній території діють від імені та під протекторатом "вора в законі".

Лавасогли Батумський координував діяльність злочинної організації як на волі, так і у місцях несвободи.

За його рішенням до ієрархії входили представники криміналітету:

  • "смотрящий" за Одеським слідчим ізолятором "положенець" на прізвисько Рома Батумський;
  • "смотрящий" за корпусом № 1 Одеського слідчого ізолятора на прізвисько Мотиль;
  • "смотрящий" за Ізмаїлом на прізвисько Мєчу;
  • "положенець" та "смотрящий" в Чорноморську на прізвисько Гном;
  • "смотрящий" в Чорноморську на прізвисько Подушка (після затримання правоохоронцями Гнома);
  • "авторитет", який здійснював злочинний вплив на окремі події у суспільстві, на прізвисько Алдаш.

&quot;Вору в законі&quot; повідомили про підозру: координував діяльність злочинців на волі та в СІЗО

Злочинне угруповання отримувало протиправний та нелегальний дохід, впроваджуючи свій вплив на всю незаконну діяльність в Одеській області - незаконний гральний бізнес, угони авто, вимагання, крадіжки, пограбування тощо.

Діючи від імені "вора в законі", "авторитети" контролювали злочинну діяльність, спонукали рядових виконавців до скоєння злочинів та сприяли їхньому вчиненню, організовували "сходки" та наповнювали "воровський общак".

"Сморящі", які перебували в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за них по "статусу" в злочинній ієрархії осіб, а також на усі протиправні відносини в колоніях та СІЗО регіону.

Наразі четверо підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі, один з яких Рома Батумський. Він є ставлеником "вора в законі" та займає найвищу ланку в кримінальній ієрархії. Його засуджено до довічного ув’язнення.

Правоохоронці повідомили про підозру Лавасогли Батумському та шістьом підконтрольним йому кримінальним авторитетам за фактом створення та участі у злочинній організації (ч. 5 ст. 255 КК).

Місця перебування "вора в законі" та ще двох підозрюваних встановлюються. Їх оголошено у розшук.

Зазначимо, що стосовно Лавасогли Батумському у 2021 році РНБО ввело санкції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що Лавасогли-Батумський має тісні зв’язки з російським криміналітетом.

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