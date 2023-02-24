Мав тісні зв'язки з РФ. В Одеській області затримали банду "вора в законі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал МВС України.

Так званому "вору в законі" на прізвисько "Лавасогли-Батумський", який має тісні зв’язки з криміналітетом РФ, і п’ятьом членам його банди повідомлено підозру, двох "смотрящих" затримано.

Встановлено, що за участю підсанкційного "Лавасогли-Батумського" відбулося злочинне зібрання, де визначилися з кандидатурами осіб та призначили їх "смотрящими" у СІЗО та за містом Чорноморськ. Окрім того, серед арештованих та з волі обрали осіб, які відповідатимуть за збір і розподіл коштів "злочинного общака", а також за "кураторство" злочинних груп, які планували "працювати" на території області.

Фото: Нацполіція затримала банду проросійського "вора в законі" (mvs.gov.ua)

За даними правозахисників, 41-річний уродженець Грузії "вор в законі" "Лавасогли-Батумський" входить до найближчого оточення "колеги" на прізвисько "Шакро Молодий", який підтримує війну Росії проти України та дав своє "добро" на участь російських ув’язнених у бойових діях. Маючи дружні відносини з "Лавасогли-Батумським", "Шакро Молодий" хотів використати його зв’язки на користь держави-агресора.

Проте нині представникам найвищої ієрархії злочинного світу інкримінують вчинення кримінальних правопорушень. Тому в разі доведення їх провини, їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, за результатами проведення 29 санкціонованих обшуків за місцями мешкання та утримання підозрюваних, а також наближених до них осіб, вилучили зброю, гроші, заборонені в обігу речовини, автомобілі, а також інструкції, як поводитися і що говорити у разі викриття правоохоронцями.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів затриманим особам та оголошення "вора в законі" у міжнародний розшук та примусове видворення осіб з його оточення.