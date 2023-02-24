ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мав тісні зв'язки з РФ. В Одеській області затримали банду "вора в законі"

Новость на русском →
Одеська область, П'ятниця 24 лютого 2023 18:16
Мав тісні зв'язки з РФ. В Одеській області затримали банду "вора в законі" Фото: Нацполіція затримала банду проросійського "вора в законі" (mvs.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Національна поліція України провела масштабну спецоперацію із затримання банди проросійського "вора в законі", який тісно співпрацював з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал МВС України.

Так званому "вору в законі" на прізвисько "Лавасогли-Батумський", який має тісні зв’язки з криміналітетом РФ, і п’ятьом членам його банди повідомлено підозру, двох "смотрящих" затримано.

Встановлено, що за участю підсанкційного "Лавасогли-Батумського" відбулося злочинне зібрання, де визначилися з кандидатурами осіб та призначили їх "смотрящими" у СІЗО та за містом Чорноморськ. Окрім того, серед арештованих та з волі обрали осіб, які відповідатимуть за збір і розподіл коштів "злочинного общака", а також за "кураторство" злочинних груп, які планували "працювати" на території області.

Фото: Нацполіція затримала банду проросійського "вора в законі" (mvs.gov.ua)

За даними правозахисників, 41-річний уродженець Грузії "вор в законі" "Лавасогли-Батумський" входить до найближчого оточення "колеги" на прізвисько "Шакро Молодий", який підтримує війну Росії проти України та дав своє "добро" на участь російських ув’язнених у бойових діях. Маючи дружні відносини з "Лавасогли-Батумським", "Шакро Молодий" хотів використати його зв’язки на користь держави-агресора.

Проте нині представникам найвищої ієрархії злочинного світу інкримінують вчинення кримінальних правопорушень. Тому в разі доведення їх провини, їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, за результатами проведення 29 санкціонованих обшуків за місцями мешкання та утримання підозрюваних, а також наближених до них осіб, вилучили зброю, гроші, заборонені в обігу речовини, автомобілі, а також інструкції, як поводитися і що говорити у разі викриття правоохоронцями.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів затриманим особам та оголошення "вора в законі" у міжнародний розшук та примусове видворення осіб з його оточення.

Нагадаємо, СБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом, який майже 10 років тероризував мешканців міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса полиция
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни