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"Вору в законе" сообщили о подозрении: координировал деятельность преступников на свободе и в СИЗО

Вторник 03 октября 2023 16:36
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"Вору в законе" сообщили о подозрении: координировал деятельность преступников на свободе и в СИЗО Фото: "вору в законе" сообщили о подозрении (npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители сообщили о подозрении так называемому "вору в законе" Лавасогли Батумскому из-за координации преступной деятельности в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, "вор в законе" по прозвищу Лавасоглы Батумский, для установления глобального контроля над преступной деятельностью в Одессе и области, назначил своих представителей - "положенников" и "смотрящих", то есть лиц, действующих на определенной территории от имени и под протекторатом "вора в законе".

Лавасогли Батумский координировал деятельность преступной организации как на свободе, так и в местах несвободы.

По его решению в иерархию входили представители криминалитета:

  • "смотрящий" за Одесским следственным изолятором "положенец" по прозвищу Рома Батумский;
  • "смотрящий" за корпусом № 1 Одесского следственного изолятора по прозвищу Мотыль;
  • "смотрящий" за Измаилом по прозвищу Мечу;
  • "положение" и "смотрящий" в Черноморске по прозвищу Гном;
  • "смотрящий" в Черноморске по прозвищу Подушка (после задержания правоохранителями Гнома);
  • "авторитет", оказывавший преступное влияние на отдельные события в обществе, по прозвищу Алдаш.

&quot;Вору в законе&quot; сообщили о подозрении: координировал деятельность преступников на свободе и в СИЗО

Преступная группировка получала противоправный и нелегальный доход, внедряя свое влияние на всю незаконную деятельность в Одесской области - незаконный игорный бизнес, угоны авто, вымогательства, кражи, ограбления и т.п.

Действуя от имени "вора в законе", "авторитеты" контролировали преступную деятельность, побуждали рядовых исполнителей к совершению преступлений и способствовали их совершению, организовывали "сходки" и наполняли "воровский общак".

"Сморящие", находившиеся в местах несвободы, распространяли свое преступное влияние на нижестоящих по "статусу" в преступной иерархии лиц, а также на все противоправные отношения в колониях и СИЗО региона.

В настоящее время четверо подозреваемых находятся в следственном изоляторе, один из которых Рома Батумский. Он является ставленником "вора в законе" и занимает самое высокое звено в криминальной иерархии. Его приговорили к пожизненному заключению.

Правоохранители сообщили о подозрении Лавасоглы Батумскому и шести подконтрольным ему криминальным авторитетам по факту создания и участия в преступной организации (ч. 5 ст. 255 УК).

Места пребывания "вора в законе" и еще двое подозреваемых устанавливаются. Они объявлены в розыск.

Отметим, что в отношении Лавасоглы Батумского в 2021 году СНБО ввел санкции.

Напомним, ранее правоохранители установили, что у Лавасогли-Батумского тесные связи с российским криминалитетом.

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