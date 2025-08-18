Удар балістики по Запоріжжю: кількість жертв зросла, багато поранених

Удар по Запоріжжю

18 серпня вранці в Запорізькій області пролунали вибухи, регіон оголосив повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Голова ОВА Іван Федоров зазначив, що удари по місту були прицільними та спрямовані на критичну інфраструктуру.

У Запоріжжі росіяни завдали два удари, унаслідок яких на той час було шестеро поранених серед них – підліток. Двоє постраждалих перебували у тяжкому стані та ушпиталені до медичних закладів міста, решта отримує допомогу на місці.

Місцеві служби реагування продовжують працювати на місцях подій, рятувальні та медичні бригади ліквідовують наслідки ударів.

Через обстріли виникло займання торгівельних павільйонів площею 500 кв. м, яке наразі локалізують рятувальники.