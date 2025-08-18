Удар баллистики по Запорожью: количество жертв возросло, много раненых

Из-за атаки РФ погибли люди, еще многие пострадали. Медики борются за жизнь десятки пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram и ГСЧС Украины.
В Запорожье в результате вражеской атаки погибли три человека, еще многие находятся в тяжелом состоянии.
Один человек, которого спасатели вытащили из-под завалов, умер, несмотря на усилия медиков.
По информации Запорожской областной военной администрации, под наблюдением врачей остаются 18 пострадавших со взрывными травмами и осколочными ранениями, среди них 17-летний парень.
Часть пострадавших находится в операционных, медики делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья.
Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 20 человек.
По состоянию на сегодня 23 человека, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье, находятся под наблюдением врачей.
По данным местных властей, пострадавшие продолжают обращаться в учреждения здравоохранения. Всем оказывается необходимая помощь, часть пациентов после обследования и лечения продолжит восстановление амбулаторно.
Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, среди которых 2 детей.
18 августа утром в Запорожской области прогремели взрывы, регион объявил воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.
Глава ОГА Иван Федоров отметил, что удары по городу были прицельными и направлены на критическую инфраструктуру.
В Запорожье россияне нанесли два удара, в результате которых в то время было шестеро раненых среди них - подросток. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии и госпитализированы в медицинские учреждения города, остальные получают помощь на месте.
Местные службы реагирования продолжают работать на местах событий, спасательные и медицинские бригады ликвидируют последствия ударов.
Из-за обстрелов возникло возгорание торговых павильонов площадью 500 кв. м, которое сейчас локализуют спасатели.