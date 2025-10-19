Ворожий удар по Шахтарському: кількість поранених зросла до 11 (фото)

Рятувальники повністю загасили пожежі, що спалахнули внаслідок нічної атаки російських окупантів на Шахтарське. Кількість постраждалих зросла до 11.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
Як повідомили в ОВА, вогонь охопив житловий сектор - пошкоджень зазнали 14 п’ятиповерхових будинків і магазин, а поруч знищено та понівечено близько 30 автомобілів.
За оновленими даними, поранення отримали 11 людей. У потерпілих зафіксовано осколкові поранення, рани та забої. Більшість перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості, одна 69-річна жінка - у тяжкому стані через отруєння продуктами горіння.
Людей із пошкоджених квартир тимчасово розмістили у Пункті незламності та шелтері. На місці працює комісія, що фіксує масштаби руйнувань. Комунальні служби розбирають завали та вже почали закривати вибиті вікна. Частину будівельних матеріалів надала місцева влада, ще - привозять волонтери.
Нагадаємо, цієї ночі російські дрони атакували місто Шахтарськ на Дніпропетровщині. Постраждали 10 людей, зруйновано житлові будинки та автомобілі, виникли масштабні пожежі.
За даними Повітряних сил, вночі російська армія запустила по території України 62 ударних безпілотники. Більшість з них вдалося збити.