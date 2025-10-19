Вражеский удар по Шахтерскому: количество раненых возросло до 11 (фото)

Как сообщили в ОГА, огонь охватил жилой сектор - повреждения получили 14 пятиэтажных домов и магазин, а рядом уничтожено и изуродовано около 30 автомобилей.

По обновленным данным, ранения получили 11 человек. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, раны и ушибы. Большинство находится в больнице в состоянии средней тяжести, одна 69-летняя женщина - в тяжелом состоянии из-за отравления продуктами горения.

Людей из поврежденных квартир временно разместили в Пункте несокрушимости и шелтере. На месте работает комиссия, которая фиксирует масштабы разрушений. Коммунальные службы разбирают завалы и уже начали закрывать выбитые окна. Часть строительных материалов предоставили местные власти, еще - привозят волонтеры.