Вражеский удар по Шахтерскому: количество раненых возросло до 11 (фото)

Спасатели полностью потушили пожары, вспыхнувшие в результате ночной атаки российских оккупантов на Шахтерское. Количество пострадавших возросло до 11.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
Как сообщили в ОГА, огонь охватил жилой сектор - повреждения получили 14 пятиэтажных домов и магазин, а рядом уничтожено и изуродовано около 30 автомобилей.
По обновленным данным, ранения получили 11 человек. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, раны и ушибы. Большинство находится в больнице в состоянии средней тяжести, одна 69-летняя женщина - в тяжелом состоянии из-за отравления продуктами горения.
Людей из поврежденных квартир временно разместили в Пункте несокрушимости и шелтере. На месте работает комиссия, которая фиксирует масштабы разрушений. Коммунальные службы разбирают завалы и уже начали закрывать выбитые окна. Часть строительных материалов предоставили местные власти, еще - привозят волонтеры.
Напомним, этой ночью российские дроны атаковали город Шахтерск на Днепропетровщине. Пострадали 10 человек, разрушены жилые дома и автомобили, возникли масштабные пожары.
По данным Воздушных сил, ночью российская армия запустила по территории Украины 62 ударных беспилотника. Большинство из них удалось сбить.