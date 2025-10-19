RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Вражеский удар по Шахтерскому: количество раненых возросло до 11 (фото)

Фото: последствия обстрела Шахтерска (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Кава

Спасатели полностью потушили пожары, вспыхнувшие в результате ночной атаки российских оккупантов на Шахтерское. Количество пострадавших возросло до 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Как сообщили в ОГА, огонь охватил жилой сектор - повреждения получили 14 пятиэтажных домов и магазин, а рядом уничтожено и изуродовано около 30 автомобилей.

По обновленным данным, ранения получили 11 человек. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, раны и ушибы. Большинство находится в больнице в состоянии средней тяжести, одна 69-летняя женщина - в тяжелом состоянии из-за отравления продуктами горения.

Людей из поврежденных квартир временно разместили в Пункте несокрушимости и шелтере. На месте работает комиссия, которая фиксирует масштабы разрушений. Коммунальные службы разбирают завалы и уже начали закрывать выбитые окна. Часть строительных материалов предоставили местные власти, еще - привозят волонтеры.

Фото: последствия обстрела Шахтерска (t.me/dnipropetrovskaODA)
 
 

 

Обстрелы 19 октября

Напомним, этой ночью российские дроны атаковали город Шахтерск на Днепропетровщине. Пострадали 10 человек, разрушены жилые дома и автомобили, возникли масштабные пожары.

По данным Воздушных сил, ночью российская армия запустила по территории Украины 62 ударных беспилотника. Большинство из них удалось сбить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине