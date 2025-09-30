UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Ворожі втрати на 30 вересня: Генштаб опублікував свіжу статистику

Ілюстративне фото: статистика Генштабу за 30 вересня 2025 року (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Никончук Анастасія

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Статистика, актуальна на 30 вересня 2025 року, відображає стан збройних сил РФ і кількість знищеної техніки під час бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, сумарні втрати особового складу противника сягнули близько 1 110 560 осіб, що на 970 більше порівняно з попереднім звітом за 29 вересня 2025 року.

Серед техніки найбільш значні втрати зафіксовано в артилерійських системах - 33 311 одиниць (+27), бойових бронетранспортерах - 23 291 (+1), танках - 11 222 (+4).

Повітряні та морські сили

ВПС противника втратили 427 літаків і 346 (+1) вертольотів. Зафіксовано знищені засоби ППО - 1 224 одиниці, а також 3 790 крилатих ракет.

Серед безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня втрати становлять 65 303 (+301). На морі втрати включають 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.

Техніка постачання та спеціальна техніка

Автомобільна техніка та цистерни з паливом налічують 63 241 (+90) одиницю, спеціалізована техніка - 3 979 одиниць. Знищені реактивні системи залпового вогню становлять 1 505 (+1).

Нагадуємо, що Україна офіційно підтвердила знищення заводу "Електродеталь" у Брянській області. Цей об'єкт відігравав ключову роль у постачанні армії РФ військовою продукцією, і його знищення істотно обмежує можливості супротивника щодо забезпечення техніки та боєприпасів.

Зазначимо, що вранці 26 вересня в небі над Закарпатською областю двічі фіксували проліт безпілотного літального апарату, який перетнув український кордон із території Угорщини. За попередніми даними, дрон не вчиняв агресивних дій, проте ситуація продовжує відстежуватися.

Війна в Україні