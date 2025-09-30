Ворожі втрати на 30 вересня: Генштаб опублікував свіжу статистику

Нагадуємо, що Україна офіційно підтвердила знищення заводу "Електродеталь" у Брянській області. Цей об'єкт відігравав ключову роль у постачанні армії РФ військовою продукцією, і його знищення істотно обмежує можливості супротивника щодо забезпечення техніки та боєприпасів.

Зазначимо, що вранці 26 вересня в небі над Закарпатською областю двічі фіксували проліт безпілотного літального апарату, який перетнув український кордон із території Угорщини. За попередніми даними, дрон не вчиняв агресивних дій, проте ситуація продовжує відстежуватися.