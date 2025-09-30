Вражеские потери на 30 сентября: Генштаб опубликовал свежую статистику

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, суммарные потери личного состава противника достигли около 1 110 560 человек, что на 970 больше по сравнению с предыдущим отчетом за 29 сентября 2025 года.

Среди техники наиболее значительные потери зафиксированы в артиллерийских системах — 33 311 единиц (+27), боевых бронетранспортерах — 23 291 (+1), танках — 11 222 (+4).

Воздушные и морские силы

ВВС противника потеряли 427 самолетов и 346 (+1) вертолетов. Зафиксированы уничтоженные средства ПВО — 1 224 единицы, а также 3 790 крылатых ракет.

Среди беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня потери составляют 65 303 (+301). На море потери включают 28 кораблей и катеров, а также 1 подводную лодку.

Техника снабжения и специальная техника

Автомобильная техника и цистерны с топливом насчитывают 63 241 (+90) единицу, специализированная техника — 3 979 единиц. Уничтоженные реактивные системы залпового огня составляют 1 505 (+1).