Вороже під забороною: у Раді пропонують жорсткі штрафи за російське програмне забезпечення

Новий законопроєкт пропонує повністю вивести з обігу російські IT-продукти до 2030 року. У разі ухвалення закону порушникам загрожують штрафи до 2% річного обороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт № 13505 "Про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації".

Проєкт передбачає створення офіційного переліку заборонених продуктів, який буде вести Держспецзв’язку. До цього переліку зможуть вносити пропозиції СБУ та Нацбанк у межах своїх повноважень.

Чому це важливо

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають, що чинне законодавство не містить чітких критеріїв для визначення ворожого програмного забезпечення. Це ускладнює його виведення з обігу, а також створює ризики для кібербезпеки України.

"В умовах гібридної агресії проти України виникла об’єктивна потреба у законодавчому врегулюванні питань визнання таких продуктів ворожими", - йдеться в документі.

Які продукти можуть визнати ворожими

Згідно з документом, ворожими можуть бути визнані ті ІТ-продукти, які:

створені або належать країні-агресору;

мають бенефіціарів, пов’язаних із ворожими державами;

використовуються для збору чи передачі даних у спосіб, що загрожує безпеці України;

включені до відкритих санкційних списків інших держав чи організацій.

Коли почне діяти заборона та які санкції

Якщо закон ухвалять, основні його положення набудуть чинності через 6 місяців після публікації. Заборона на використання ворожих ІТ-продуктів буде діяти у держорганах, критичній інфраструктурі, оборонному секторі та платіжних системах.

Порушення заборони каратиметься фінансовими санкціями - 2% від річного обороту компанії з 1 січня 2030 року.

Винятки передбачено лише для розвідувальних органів.

"Цей законопроєкт - спроба системно закрити вікно ворожим технологіям, які можуть бути інструментом впливу або атаки на наші державні інституції", - пояснюють автори.