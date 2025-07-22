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Вражсеское под запретом: в Раде предлагают штрафы за российское программное обеспечение

Украина, Вторник 22 июля 2025 09:36
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Вражсеское под запретом: в Раде предлагают штрафы за российское программное обеспечение Фото: Российское программное обеспечение в Украине будет наказываться штрафами в 2% с оборота (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новый законопроект предлагает полностью вывести из оборота российские IT-продукты до 2030 года. В случае принятия закона нарушителям грозят штрафы до 2% годового оборота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 13505 "О запрете использования и распространения вражеских программных продуктов и враждебных средств информатизации".

Проект предусматривает создание официального перечня запрещенных продуктов, который будет вести Госспецсвязи. В этот перечень смогут вносить предложения СБУ и Нацбанк в пределах своих полномочий.

Почему это важно

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство не содержит четких критериев для определения вражеского программного обеспечения. Это затрудняет его вывод из обращения, а также создает риски для кибербезопасности Украины.

"В условиях гибридной агрессии против Украины возникла объективная потребность в законодательном урегулировании вопросов признания таких продуктов вражескими", - говорится в документе.

Какие продукты могут признать враждебными

Согласно документу, вражескими могут быть признаны те ИТ-продукты, которые:

  • созданы или принадлежат стране-агрессору;
  • имеют бенефициаров, связанных с вражескими государствами;
  • используются для сбора или передачи данных способом, угрожающим безопасности Украины;
  • включены в открытые санкционные списки других государств или организаций.

Когда начнет действовать запрет и какие санкции

Если закон примут, основные его положения вступят в силу через 6 месяцев после публикации. Запрет на использование вражеских ИТ-продуктов будет действовать в госорганах, критической инфраструктуре, оборонном секторе и платежных системах.

Нарушение запрета будет караться финансовыми санкциями - 2% от годового оборота компании с 1 января 2030 года.

Исключения предусмотрены только для разведывательных органов.

"Этот законопроект - попытка системно закрыть окно враждебным технологиям, которые могут быть инструментом влияния или атаки на наши государственные институты", - объясняют авторы.

Напомним, американский техногигант Microsoft решил окончательно покинуть Россию и закрыть дочернюю компанию.

По данным МИД Чехии, Россия является основным источником информационных манипуляций на территории Европы.

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