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Росія відповідає за понад 80% інформаційних маніпуляцій в Європі, - глава МЗС Чехії

Четвер 29 травня 2025 15:35
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Росія відповідає за понад 80% інформаційних маніпуляцій в Європі, - глава МЗС Чехії Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія є основним джерелом інформаційних маніпуляцій на території Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час виступу на конференції "Стійка Європа".

За його словами, Кремль проводить активні кампанії з дестабілізації демократичних держав, застосовуючи тактику не лише у фізичному просторі, а й у цифровому.

"Хакери та пропагандисти часто грають в одній команді. Тільки в Європі Росія відповідає за понад 80% маніпуляцій інформацією", - сказав Ліпавський.

Він також зазначив, що Чехія дедалі більше занепокоєна впливом Китаю у цьому напрямку.

За словами чеського міністра, у відповідь на такі загрози чеська дипломатія застосовує широкий спектр заходів - від стратегічних комунікацій до санкцій.

Глава МЗС Чехії також підкреслив важливість підвищення обізнаності громадян, адже боротьба за інформаційну безпеку є одним із ключових елементів протидії зовнішнім впливам.

"Ми маємо чітко пояснити нашим громадянам: ера відносного миру та безпеки в Європі закінчилася. Якщо ми хочемо зберегти наш спосіб життя, ми маємо почати з того, що серйозно поставимося до нашої безпеки – від того, що ми споживаємо в інтернеті, до того, з ким ми торгуємо, кому платимо та кому постачаємо", - зазначив Ліпавський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Євросоюз може створити нову незалежну агенцію для протидії російській дезінформації та втручанню у вибори. Це має бути незалежний центр для швидкого реагування інформаційні атаки Кремля.

Також е у жовтні минулого року Рада ЄС затвердила нові рамки для санкцій проти дестабілізуючих дій Росії. Нові заходи націлені на боротьбу з гібридними загрозами, включаючи втручання у виборчі процеси, саботаж критично важливої інфраструктури, поширення дезінформації та кібератаки.

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