Microsoft остаточно йде з Росії залишаючи борг у майже мільйон доларів

Американський техногігант Microsoft закриває останню юридичну присутність у Росії. Дочірня компанія подає на банкрутство, залишаючи по собі 949 тисяч доларів боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Американська корпорація вирішила остаточно покинути російський ринок. За даними видання, дочірня структура ТОВ "Майкрософт Рус" готується подати заяву про власне банкрутство до Арбітражного суду Москви.

Відповідне повідомлення опубліковано на порталі "Федресурс". Як відомо, кредитором компанії виступав Газпромбанк. Саме його позов став однією з причин звернення до суду.

Позов до Microsoft

У січні 2025 року банк вимагав стягнути з російської юридичної особи Microsoft 90,9 млн рублів у рамках справи про безпідставне збагачення.

Як зазначено в матеріалах справи, претензії стосуються контракту на технічну підтримку, укладеного у вересні 2021 року і чинного до 12 вересня 2022 року.

За твердженнями позивача, з квітня 2022 року "Майкрософт Рус" припинила виконання своїх зобов'язань за договором, попри те, що отримала оплату в повному обсязі.

У квітні суд частково задовольнив позов: з компанії постановили стягнути загалом 949 тисяч доларів:

887 тисяч доларів як безпідставне збагачення,

62 тисяч доларів відсотків.

Додатково наказано нараховувати відсотки, виходячи із середньозваженої процентної ставки за кредитами, до моменту фактичної виплати.

Вихід Microsoft з Росії

Формально Microsoft почала згортати російський бізнес ще навесні 2022 року - після нападу Росії на Україну. Однак до недавнього часу компанія зберігала юридичну присутність в країні.

У грудні 2024-го - січні 2025 року були остаточно закриті філії Microsoft в 13 російських містах, включаючи Москву, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Новосибірськ, Владивосток і Краснодар.

Про це йшлося в корпоративному звіті, опублікованому 7 березня 2025 року. У ньому підкреслювалося, що на той момент питання про ліквідацію юридичної особи не стояло.