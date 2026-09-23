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У Києві частково зник інтернет після атаки РФ: провайдери повідомили про пошкодження

13:20 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
У Києві частково зник інтернет після атаки РФ: провайдери повідомили про пошкодження Фото: пошкодження дата-центру спричинило перебої в роботі мереж та доступі до послуг (Getty Images)
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Внаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено один зі столичних дата-центрів, через що в мережах UTELS і ''Павутина'' можливі перебої зі зв’язком та доступом до послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мереж UTELS та ''Павутини''.

В UTELS повідомили, що через пошкодження дата-центру обладнання наразі не отримує електроживлення.

Аварійно-ремонтні бригади вже працюють на місці та намагаються якнайшвидше відновити роботу обладнання і мережі.

Про перебіг відновлювальних робіт та зміни ситуації UTELS обіцяє повідомляти додатково.

Про масштабну аварію також повідомила мережа ''Павутина''. Там зазначили, що через ворожий обстріл було пошкоджено один із дата-центрів, унаслідок чого частина абонентів наразі може залишатися без зв’язку.

Фахівці мережі працюють над відновленням послуг. Користувачів просять поставитися до ситуації з розумінням та очікувати на подальші повідомлення щодо відновлення зв’язку.

Нагадаємо, вранці 23 вересня Київ опинився під масованою атакою дронів: постраждали АЗС, бізнес-центр, магазин і транспортна інфраструктура. Є загиблі та постраждалі.

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