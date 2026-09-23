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В Киеве частично исчез интернет после атаки РФ: провайдеры сообщили о повреждении

13:20 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Анастасия Мацепа
В Киеве частично исчез интернет после атаки РФ: провайдеры сообщили о повреждении Фото: повреждение дата-центра повлекло за собой перебои в работе сетей и доступ к услугам (Getty Images)
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В результате очередной вражеской атаки был поврежден один из столичных дата-центров, из-за чего в сетях UTELS и ''Паутина'' возможны перебои со связью и доступом к услугам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления сетей UTELS и ''Паутины''.

В UTELS сообщили, что из-за повреждения дата-центра оборудование пока не получает электропитание.

Аварийно-ремонтные бригады уже работают на месте и пытаются как можно быстрее возобновить работу оборудования и сети.

О ходе восстановительных работ и изменениях ситуации UTELS обещает сообщать дополнительно.

О масштабной аварии также сообщила сеть Паутина. Там отметили, что из-за вражеских обстрелов был поврежден один из дата-центров, в результате чего часть абонентов может оставаться без связи.

Специалисты сети работают над восстановлением услуг. Пользователей просят отнестись к ситуации с пониманием и ожидать дальнейших сообщений о возобновлении связи.

Напомним, утром 23 сентября Киев оказался под массированной атакой дронов: пострадали АЗС, бизнес-центр, магазин и транспортная инфраструктура. Есть погибшие и пострадавшие.

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