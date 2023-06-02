Ворота війни у Шебекіно. Подоляк розвіяв ілюзії росіян щодо боїв на їхній території

Бої в Бєлгородській області закладають початок для більших воєнних дій на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

Він назвав Шебекіно, на околицях якого проходять бої за участю легіону "Свобода Росії", початковими "воротами війни", які переносять військові дії на територію самої Росії - так очікувано для багатьох і так несподівано для самих росіян.

Виходячи з цього, Подоляк окреслив три тези, які, на його думку, громадянам РФ потрібно знати про свою країну.

Якщо "Російський добровольчий корпус" ставить захист громадян у пріоритет, ретельно вивіряючи кожен крок і дію, то путінські військові не шкодуватимуть власних цивільних у жодному вигляді.

"Тому в житлових кварталах розміщуватимуться склади, ремонтні потужності, станції РЕБ, бронетехніка та артилерія, а головне - ракетники, котрі коригують обстріли Харкова. Цивільні несвідомо все це прикривають", - написав Подоляк.

Жодної евакуації з населених пунктів не буде. Так, російським солдатам потрібне громадянське населення для системного прикриття, обслуговування розквартованих частин та/або самостійного знищення з інформаційних і пропагандистських міркувань. Вони використовуватимуть його просто як масовку.

Так, російським солдатам потрібне громадянське населення для системного прикриття, обслуговування розквартованих частин та/або самостійного знищення з інформаційних і пропагандистських міркувань. Вони використовуватимуть його просто як масовку. Подоляк наголосив, що це стандартна практика російської армії. Саме так воювали росіяни в Донецькій області у 2014-2015.

Він нагадав пряму промову "стратега" Путіна: "Ми стоїмо за цивільними, і нехай ворог спробує стріляти".

Тому радник керівника ОП радить росіянам не мати ілюзій. Це стосується мешканців Бєлгородської, Курської, Брянської, Ростовської та інших областей. Подоляк вважає, що вони обов'язково дізнаються, що таке "путінське прикриття".

"Думайте, обговорюйте, тікайте самостійно... поки що можна", - додав він.

Ситуація у Бєлгородській області

Вчора вранці у районі прикордонного пункту "Шебекіно" сталися зіткнення. Бійці "Російського добровільного корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) відзначили, що незабаром почнуть просування вглиб території РФ.

Увечері жителі Шебекіно повідомляли, що РФ перекидає колони військової техніки до прикордоння Бєлгородської області.

У ході сьогоднішніх боїв з легіонерами на околицях села Нова Таволжанка Росія вдарила по машині з цивільними, сплутавши з автомобілем легіонерів. Мінімум двоє людей загинули.

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