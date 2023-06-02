Врата войны в Шебекино. Подоляк развеял иллюзии россиян о боях на их территории
Бои в Белгородской области закладывают начало для больших военных действий на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
Он назвал Шебекино, на окрестностях которого проходят бои с участием легиона "Свобода России", начальными "воротами войны", которые переносят военные действия на территорию самой России - так ожидаемо для многих и так неожиданно для самих россиян.
Исходя из этого Подоляк обозначил три тезиса, которые, по его мнению, гражданам РФ нужно знать о своей стране.
- Если "Русский добровольческий корпус" ставит защиту граждан в приоритет, тщательно выверяя каждый шаг и действие, - то путинские военные не будут жалеть собственных гражданских ни в каком виде.
"Поэтому в жилых кварталах будут размещаться склады, ремонтные мощности, станции РЭБ, бронетехника и артиллерия, а главное - ракетчики, корректирующие обстрелы Харькова. Гражданские неосознанно все это прикрывают", - написал Подоляк.
- Никакой эвакуации из населенных пунктов не будет. Так, российским солдатом нужно гражданское население для системного прикрытия, обслуживания расквартированных частей и/или для самостоятельного уничтожения из информационных и пропагандистских соображений. Они будут его использовать просто как массовку.
- Подоляк подчеркнул, что это стандартная практика российской армии. Именно так воевали россияне на Донбассе в 2014-2015.
Он напомнил прямую речь "стратега" Путина: "Мы стоим за гражданскими, и пусть враг попробует стрелять".
Поэтому советник руководителя ОП советует россиянам не питать иллюзий. Это касается жителей Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и прочих областей. Подоляк считает, что они обязательно узнают, что такое "путинское прикрытие".
"Думайте, обсуждайте, убегайте самостоятельно… пока можно", - добавил он.
Ситуация в Белгородской области
Вчера утром в районе пограничного пункта "Шебекино" произошли столкновения. Бойцы "Русского добровольного корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) отметили, что скоро начнут продвижение вглубь территории РФ.
Вечером жители Шебекино сообщали, что РФ перебрасывает колонны военной техники к приграничью Белгородской области.
В ходе сегодняшних боев с легионерами в окрестностях села Новая Таволжанка Россия ударила по машине с гражданскими, спутав с автомобилем легионеров. Минимум два человека погибли.
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