Воронезьку область атакували дрони: рух поїздів затримувався

В одному з муніципалітетів Воронезької області внаслідок атаки безпілотника поранення отримав монтажник колії залізничної станції. Він госпіталізований до районної лікарні.

Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, був затриманий рух декількох поїздів. Згодом він був поновлений.

Місцеві мешканці повідомляють про ураження залізничної станції "Лиски", яка знаходиться в однойменному місті Воронезької області, пише Telegram-канал Astra.

У тому ж районі загорівся магазин і речовий ринок. Ще в одному муніципалітеті загорілась газова труба.

Режим небезпеки атаки БПЛА продовжує діяти в усьому регіоні.

У Воронежі, за даними мера міста Сергія Петріна, пошкоджені 10 автомобілів, скління однієї квартири та технічного поверху.