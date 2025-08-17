Воронежскую область атаковали дроны: движение поездов задерживалось

В одном из муниципалитетов Воронежской области в результате атаки беспилотника ранения получил монтажник пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.

В результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов. Впоследствии оно было восстановлено.

Местные жители сообщают о поражении железнодорожной станции "Лиски", которая находится в одноименном городе Воронежской области, пишет Telegram-канал Astra.

В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете загорелась газовая труба.

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать во всем регионе.

В Воронеже, по данным мэра города Сергея Петрина, повреждены 10 автомобилей, остекление одной квартиры и технического этажа.