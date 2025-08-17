Воронежскую область атаковали дроны: движение поездов задерживалось

В Воронежской области железнодорожная станция подверглась атаке дрона. Россияне заявили, что в результате атаки была задержка движения поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.
В одном из муниципалитетов Воронежской области в результате атаки беспилотника ранения получил монтажник пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.
В результате падения обломков дрона повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов. Впоследствии оно было восстановлено.
Местные жители сообщают о поражении железнодорожной станции "Лиски", которая находится в одноименном городе Воронежской области, пишет Telegram-канал Astra.
В том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете загорелась газовая труба.
Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать во всем регионе.
В Воронеже, по данным мэра города Сергея Петрина, повреждены 10 автомобилей, остекление одной квартиры и технического этажа.
Как ранее писало РБК-Украина, в ночь на 17 августа в Воронежской области России были зафиксированы взрывы. Местные жители жаловались на дроны и информировали о работе ПВО. Всего в области прозвучало шесть взрывов.
Также РБК-Украина писало о мощном взрыве и масштабном пожаре на пороховом заводе в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области РФ. Сообщалось о 5 погибших и 20 пострадавших.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину на российских заводах периодически случаются пожары и взрывы. Часто эти сверхслучайные события связаны с нарушением техники безопасности или ударами дронов.