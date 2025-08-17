ua en ru
У Воронезькій області РФ чутно вибухи: місцеві скаржаться на атаку дронів (відео)

Росія, Неділя 17 серпня 2025 02:41
У Воронезькій області РФ чутно вибухи: місцеві скаржаться на атаку дронів (відео) Ілюстративне фото: у Воронезькій області РФ чутно вибухи (t.me mchs_official)
Автор: РБК-Україна

Вибухи зафіксовані у Воронезькій області Росії. Місцеві мешканці повідомляють про дрони та роботу ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Першу появу дронів зафіксували близько 00:30 в небі над Борисоглібськом: місцеві мешканці бачили безпілотники і чули їхнє дзижчання.

Звуки дронів чули в небі над містом Розсош.

З першої години ночі подібні звуки почали відзначати і у Воронежі. На околицях міста було чутно не менше трьох вибухів. Усього в області прозвучало шість вибухів.

Раніше РБК-Україна писало про потужний вибух на пороховому заводі у селищі Лісне Шилівського району Рязанській області РФ. Подія сталась 15 липня. Внаслідок цього сталась велика пожежа, відомо про кількох загиблих та десятки постраждалих.

В ніч проти 2 серпня безпілотники СБУ атакували військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Росії. З нього російські військові випускають дрони типу "Шахеди по українським містам. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому сталась пожежа.

Також безпілотники атакували завод "Електроприлад" у Пензі. Там виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.

У ніч проти 1 серпня вибухи було чутно в російському місті Таганрог. Імовірно, місто атакували дрони. Очевидці чули в небі над містом щонайменше десять вибухів.

Воронеж Дрони
