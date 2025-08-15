ua en ru
Велика пожежа та загиблі: у Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод (відео)

П'ятниця 15 серпня 2025 13:18
Велика пожежа та загиблі: у Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод (відео) Фото: у Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У селищі Лісне Шилівського району Рязанській області РФ сьогодні вдень, 15 серпня, стався потужний вибух на пороховому заводі. В результаті сталась велика пожежа, відомо про кількох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Baza та Telegram Mash.

Зазначається, що близько 11:00 було чутно гучний вибух, а над територією підприємства піднявся стовп диму. Попередньо, причини пожежі та вибуху не пов'язані з атакою дронів.

"Сьогодні на одному з підприємств Шилівського району сталася НП: спалах в одному з виробничих цехів. Постраждалих направлено до районної лікарні. Усі оперативні служби працюють на місці події", - зазначили у МНС РФ.

На даний момент відомо про 5 загиблих та 20 постраждалих, але кількість жертв може зрости – під уламками конструкцій залишаються ще щонайменше 20 осіб, будівля цеху повністю зруйнована. Із заводу евакуйовано понад 100 осіб.

Цікаво, що у 2021 році вибух на цьому заводі забрав життя 17 осіб. Тоді вибухнув цех із виробництва пороху приватного виробника вибухівки "Розряд".

Вибухи на російських оборонних підприємствах

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на російських заводах періодично стаються надзвичайні події – пожежі та вибухи, які часто пов'язані з порушенням техніки безпеки, або ударами дронів.

Так, у ніч на 12 серпня жителі російського Ставрополя поскаржились на атаку невідомих дронів. У місті лунали вибухи. Місцеві заявляли про атаку дронів на заводи "Монокристал" і "Нептун".

Також на початку серпня вибухи лунали на підприємствах в Липецьку та Рязані. Крім того, вибухи було чути в Таганрозі й Воронезькій області.

