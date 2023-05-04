У Воронезькій області РФ стверджують, що нібито збили безпілотник

За його словами, інцидент стався зранку 4 травня. Губернатор похвалився "успішною робою" протиповітряної оборони.

"Сьогодні рано-вранці в небі над Воронезькою областю система ППО виявила та успішно знищила БПЛА. Жертв і зруйнований немає. Життю та здоров'ю мешканців регіону ніщо не загрожує. Ситуація на моєму особистому контролі", - написав російський чиновник.

скриншот (google.com/maps)

Нагадаємо, в ніч на 3 травня біля Кремля пролунали вибухи, про які повідомили у мережі жителі Москви. Пізніше росіяни заявили, що нібито Україна намагалася атакувати Кремль дронами.

Крім того, цієї ночі у Краснодарському краї РФ спалахнув резервуар Ільського нафтопереробного заводу.

Також у Ростовській області Росії вночі сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Росіяни кажуть про "атаку дрона".

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