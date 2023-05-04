UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Воронезькій області РФ стверджують, що нібито збили безпілотник

Фото: у Воронезькій області РФ заявили, що "збили" дрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють, що нібито виявили ще один невідомий безпілотник. Цього разу у Воронезькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону Олександра Гусєва в Telegram.

За його словами, інцидент стався зранку 4 травня. Губернатор похвалився "успішною робою" протиповітряної оборони.

"Сьогодні рано-вранці в небі над Воронезькою областю система ППО виявила та успішно знищила БПЛА. Жертв і зруйнований немає. Життю та здоров'ю мешканців регіону ніщо не загрожує. Ситуація на моєму особистому контролі", - написав російський чиновник.

скриншот (google.com/maps)

Нагадаємо, в ніч на 3 травня біля Кремля пролунали вибухи, про які повідомили у мережі жителі Москви. Пізніше росіяни заявили, що нібито Україна намагалася атакувати Кремль дронами.

Крім того, цієї ночі у Краснодарському краї РФ спалахнув резервуар Ільського нафтопереробного заводу.

Також у Ростовській області Росії вночі сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Росіяни кажуть про "атаку дрона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціядрониВоронеж