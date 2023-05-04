У Росії горів ще один нафтопереробний завод: в нього "врізався безпілотник"
У Ростовській області РФ цієї ночі сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Місцева влада каже, що причиною цьому є "атака безпілотника".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва.
"Сьогодні вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів", - написав Голубєв.
За його словами, у конструкції естакади заводу, що будуються, нібито "врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув".
Повідомляється, що вогонь, який виник у результаті вибуху, був одразу погашений. Пожежники до гасіння займання не залучалися, горіння було ліквідовано силами служб підприємства.
Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, що цієї ночі в Росії також сталася пожежа на резервуарі Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Причиною загоряння там також назвали "атаку безпілотника".
Також ми писали, що 3 травня у РФ повідомили про пожежу в російському порту Тамань (Краснодарський край) поблизу Кримського мосту. Як стало відомо, в селищі Волна спалахнув резервуар із паливом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.