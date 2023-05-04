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В Краснодарському краї РФ загорілась нафтобаза: звинувачують "невідомий БПЛА"

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Четвер 04 травня 2023 03:56
В Краснодарському краї РФ загорілась нафтобаза: звинувачують "невідомий БПЛА" Фото: в Краснодарському краї горить нафтобаза (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 4 травня, в російському селищі Ільському загорівся резервуар нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.

В повідомленні йдеться, що за інформацією екстренних служб, причиною пожжі стала атака невідомого безпілотника.

"Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського НПЗ у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі", - сказав співрозмовник агентства.

Російське видання BAZA пише, що по словам очевидців, пожежа почалась приблизно о 02:40, а також їй нібито передувало три вибухи.

Нагадаємо, що 3 травня в російському селищі Волна (Краснодарський край) на нафтобазі сталася пожежа. Цей населений пункт знаходиться неподалік Кримського мосту.

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