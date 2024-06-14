У Воронезькій області дрони атакували нафтобазу, пошкоджені резервуари з паливом

За його словами, у Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази безпілотними літальними засобами.

"За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Загоряння не допущено. Постраждалих немає. Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події триває. Пошкодження об'єкта уточнюються", - написав Гусєв.

Місцеві жителі повідомили про шість вибухів і потужні вибухові хвилі.