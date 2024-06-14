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У Воронезькій області дрони атакували нафтобазу, пошкоджені резервуари з паливом

Фото: у Воронезькій області дрони атакували нафтобазу (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У Воронезькій області РФ безпілотники атакували нафтобазу та серйозно пошкодили резервуари з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

За його словами, у Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази безпілотними літальними засобами.

"За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Загоряння не допущено. Постраждалих немає. Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події триває. Пошкодження об'єкта уточнюються", - написав Гусєв.

Місцеві жителі повідомили про шість вибухів і потужні вибухові хвилі.

Атаки території Росії

В ніч на 14 червня у Морозовську в Ростовській області пролунали вибухи та виникла пожежа. У деяких будинках жителів зникло світло. В місті розташований військовий аеродром, де базуються винищувачі Су-34, Су-24 та Су-24М.

Напередодні ввечері у Москві спалахнула масштабна пожежа у будівлі дослідно-конструкторського бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого"). Внаслідок масштабного горіння обвалився дах.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що подальші удари ЗСУ балістичними ракетами ATACMS по системах ППО росіян у Криму зробить півострів непридатним для використання його в якості плацдарму.

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Воронеж