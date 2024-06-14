В Воронежской области дроны атаковали нефтебазу, повреждены резервуары с топливом

Атаки на территории России

В ночь на 14 июня в Морозовске в Ростовской области прогремели взрывы и возник пожар. В некоторых домах жителей исчез свет. В городе расположен военный аэродром, где базируются истребители Су-34, Су-24 и Су-24М.

Накануне вечером в Москве вспыхнул масштабний пожар в здании опытно-конструкторского бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого"). В результате обширного горения обрушилась крыша.

Между тем аналитики Института изучения войны отметили, что дальнейшие удары ВСУ баллистическими ракетами ATACMS по системам ПВО россиян в Крыму сделает полуостров непригодным для использования его в качестве плацдарма.

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