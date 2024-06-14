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Удари ЗСУ по системах ППО можуть зробити Крим непридатним для армії РФ, - ISW

Крим, П'ятниця 14 червня 2024 04:34
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Удари ЗСУ по системах ППО можуть зробити Крим непридатним для армії РФ, - ISW Фото: удари ЗСУ по системах ППО в Криму можуть підірвати військову присутність РФ на півострові (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Подальші удари Повітряних сил ЗСУ по ворожих засобах протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму, можуть зробити півострів непридатним для використання російською армією в якості плацдарму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що постійні удари ЗСУ по російських військових об'єктах у Криму змушують російських військових перекидати на півострів додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту існуючих баз і логістичної інфраструктури.

У звіті нагадали слова начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова про те, що в рамках зусиль зі зміцнення російської "парасольки" протиповітряної оборони над Кримом, російські війська розмістили на півострові систему ППО С-500, яка, по суті, є модернізованою версією ЗРК С-300. Буданов охарактеризував цю систему як "експериментальну" і додав, що російські війська раніше не використовували її у бойових діях.

Видання Forbes 12 червня повідомило, що після кількох успішних ударів ЗСУ по російських установках, аеродром Бельбек у Криму стає "пасткою виснаження" для російської ППО. У виданні заявили, що під час нещодавніх ударів Повітряні сили знищили елементи чотирьох або п'яти батарей С-400. Водночас там уточнили, що Росія має більше 50 батарей С-400.

Один з користувачів соцмережі X (колишня Twitter), посилаючись на супутникові знімки, зазначив, що російські сили розмістили 17 барж біля мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Краснодарським краєм.

Аналітики ISW переконані, що росіяни, ймовірно, мають намір використовувати ці баржі для захисту від ударів українських військово-морських безпілотників по мосту - раніше військові РФ з аналогічних причин встановили на південній стороні мосту вісім барж.

"Нинішні зусилля України, спрямовані на посилення російської парасольки ППО в Криму, можуть призвести до того, що на півострів буде перекинуто більше російських засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших ударів з боку ЗСУ", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті припускають, що Сили оборони України проводять організовані зусилля з деградації російської протиповітряної оборони, що може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати пілотовану авіацію (зокрема, винищувачі F-16) в довгостроковій перспективі.

"Захід давно підтримує право України завдавати ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму. Українські війська, в принципі, могли би повторити свої успішні удари по військових об'єктах на території Росії, якби Захід схвалив такі удари в тилу держави-агресора", - йдеться у звіті ISW.

Удари по об'єктах РФ в окупованому Криму

Останнім часом Повітряні сили ЗСУ активізували удари по військових об'єктах і системах ППО росіян у тимчасово окупованому Криму.

Так, 10 червня було вражено російський зенітний ракетний дивізіон біля Джанкоя та біля Чорноморського та Євпаторії.

12 червня Збройні сили вдарили по ворожих ЗРК біля аеродромів у районі Бельбека та Севастополя.

В ISW не виключають, що такими ударами ЗСУ намагаються послабити ППО росіян перед введенням у стрій винищувачів F-16.

США дозволили українській армії бити західною зброєю по об'єктах на території РФ у районі держкордону в Харківській області. Однак Білий дім забороняє атакувати об'єкти на території Росії у глибокому тилу.

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