У Москві палає провідне підприємство із розробки авіатехніки

У столиці РФ Москві сталася пожежа в будівлі дослідно-конструкторського бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого"). Через сильний вогонь обвалилося покрівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та Telegram -канал МНС РФ.

Спочатку в російському міністерстві розповідали, що площа пожежі складала 400 квадратні метри, потім заявили про локалізацію пожежі, але пізніше "МНСники" сказали, що за уточненою інформацією, палає вже 800 "квадратів".

Примітно, що в російському МНС не кажуть про пожежу саме на ДКБ "Сухого", а повідомляють, що "горить неексплуатована будівля" на північному заході Москви.

Разом з тим на оприлюднених міністерством кадрах, а також відео з російських ЗМІ та Telegram-каналів, видно, що палає будівля саме цього підприємства, що вважається одним з провідних у країні-агресорі із розробки авіаційної техніки.

"На північному заході Москви горить конструкторське бюро ОКБ "Сухого". Весь дим здуває вітром на Боткінську лікарню", - пише "Москвач".

Додамо, це бюро входить в авіаційний холдинг ВАТ "Компанія" "Сухой".

Згідно із заявою МНС РФ, пожежу намагаються загасити понад 70 пожежників, також на місці залучено 25 одиниць техніки.

Вигляд будівлі ВАТ "Дослідно-конструкторське бюро Сухого" у Москві (фото: wikipedia.org)