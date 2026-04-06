Воронезька область зазнала атаки дронів: у районі хімзаводу виникла пожежа (відео)

Судячи з публікацій, приблизно о 21:45 (за Києвом) у Воронезькій області було оголошено загрозу застосування безпілотників.

Трохи згодом стало відомо, що невідомі дрони полетіли на місто Россош. Попри твердження готовності всіх оперативних служб, зовсім скоро в пабліках почали постити кадри з пожежею.

Низка OSINT Telegram-каналів уточнювали, що під удар потрапило АТ "Міндобрива". Це один із ключових хімзаводів, який виробляє аміак, азотну кислоту й аміачну селітру.

Тобто, підприємство виробляє базові компоненти для вибухових речовин, що фактично привласнює цей об'єкт до військової промисловості Росії.

Зазначимо, що наразі офіційних коментарів про наслідки атаки не було.