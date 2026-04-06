Воронезька область зазнала атаки дронів: у районі хімзаводу виникла пожежа (відео)

У понеділок увечері, 6 квітня, росіяни поскаржилися на атаку невідомих дронів у Воронезькій області. Незабаром у районі одного з хімзаводів сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Судячи з публікацій, приблизно о 21:45 (за Києвом) у Воронезькій області було оголошено загрозу застосування безпілотників.
Трохи згодом стало відомо, що невідомі дрони полетіли на місто Россош. Попри твердження готовності всіх оперативних служб, зовсім скоро в пабліках почали постити кадри з пожежею.
Низка OSINT Telegram-каналів уточнювали, що під удар потрапило АТ "Міндобрива". Це один із ключових хімзаводів, який виробляє аміак, азотну кислоту й аміачну селітру.
Тобто, підприємство виробляє базові компоненти для вибухових речовин, що фактично привласнює цей об'єкт до військової промисловості Росії.
Зазначимо, що наразі офіційних коментарів про наслідки атаки не було.
Нагадаємо, що днями Україна провела серію ударів по ключових нафтових терміналах Росії на Балтиці. За даними FT, ці атаки завдали ворогові збитків майже на 1 млрд доларів, і це тільки втрачений експортний дохід.
Також ми писали, що в ніч з 5 на 6 квітня атак зазнав Новоросійськ. Пізніше стало відомо, що внаслідок ударів спалахнув об'єкт "Транснефти", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.
За даними Reuters, пожежа виникла поблизу кількох причалів, які є ключовими вантажними точками терміналу. Трохи згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що було уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу "Шесхаріс".