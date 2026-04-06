Воронежская область подверглась атаке дронов: в районе химзавода возник пожар (видео)

Судя по публикациям, примерно в 21:45 (по Киеву) в Воронежской области была объявлена угроза применения беспилотников.

Чуть позже стало известно, что неизвестные дроны полетели на город Россошь. Несмотря на утверждения готовности всех оперативных служб, совсем скоро в пабликах начали постить кадры с пожаром.

Ряд OSINT Telegram-каналов уточняли, что под удар попало АО "Минудобрения". Это один из ключевых химзаводов, который производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру.

То есть, предприятие производит базовые компоненты для взрывчатых веществ, что фактически присваивает этот объект к военной промышленности России.

Отметим, что на данный момент официальных комменнтариев о последствиях атаки не было.