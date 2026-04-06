Воронежская область подверглась атаке дронов: в районе химзавода возник пожар (видео)

В понедельник вечером, 6 апреля, россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов в Воронежской области. Вскоре в районе одного из химзаводов случился пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Судя по публикациям, примерно в 21:45 (по Киеву) в Воронежской области была объявлена угроза применения беспилотников.
Чуть позже стало известно, что неизвестные дроны полетели на город Россошь. Несмотря на утверждения готовности всех оперативных служб, совсем скоро в пабликах начали постить кадры с пожаром.
Ряд OSINT Telegram-каналов уточняли, что под удар попало АО "Минудобрения". Это один из ключевых химзаводов, который производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру.
То есть, предприятие производит базовые компоненты для взрывчатых веществ, что фактически присваивает этот объект к военной промышленности России.
Отметим, что на данный момент официальных комменнтариев о последствиях атаки не было.
Напомним, что на днях Украина провела серию ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике. По данным FT, эти атаки нанесли врагу ущерб почти на 1 млрд долларов, и это только потерянный экспортный доход.
Также мы писали, что в ночь с 5 на 6 апреля атакам подвергался Новороссийск. Позже стало известно, что в результате ударов вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.
По данным Reuters, пожар возник вблизи нескольких причалов, которые являются ключевыми грузовыми точками терминала. Чуть позже в Генштабе ВСУ сообщили, что была поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис".