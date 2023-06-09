У Воронежі дрон врізався у житловий будинок (фото, відео)

Губернатор написав, що дрон упав на вулиці Бєлінського у Воронежі.

За його словами, троє людей посіклися осколками скла. Їм надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Російські Telegram-канали припускають, що дрон летів у бік авіаційного заводу на вулиці Ціолковського. За однією з версій його почали глушити РЕБ, дрон повело і він збився зі шляху.

Повідомляється, що безпілотник йшов на висоті 200 метрів, був сірого кольору з розмахом крил1,5 метра.

"Атаки дронів" в Росії

Останнім часом у РФ часто скаржаться на нібито "атаки безпілотників". Найчастіше про такі інциденти повідомляють у областях, що межують з Україною.

Наприклад, 5 червня в Курській області заявляли про збиття дрону в Суджанському районі. Місцева влада стверджує, що він нібито належав бригаді "Азов" Нацгвардії України.

Крім того, 2 червня у Смоленській області безпілотники нібито атакували газову та нафтопереробну станції.

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