У російській Курській області стверджують, що збили дрон "азовців"

У Курській області РФ заявили про збиття безпілотника у Суджанському районі. Місцева влада стверджує, що БПЛА нібито належав бригаді "Азов" Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського губернатора регіону Романа Старовойта в Telegram .

За даними російського чиновника, безпілотник був "приземлений" у Суджі, на заході Курської області.

У РФ заявили про збитий БПЛА в районі Суджа Курської області (фото: google.com/maps)

"Судячи з розмальовки, належав батальйону "Азов". Дякую за службу прикордонників та армійців", - написав губернатор.

Для переконливості версії про таку "ідентифікацію" він опублікував фото незвичайного дрону. На кадрі показані фрагменти невідомого БПЛА з нанесеним на хвостовик та крила зображенням, що нагадує емблему "азовців".

У Курській області РФ розповіли про збитий безпілотник (фото: t.me/gubernator_46)

У Курській області скаржаться на атаки дронів

Потрібно зазначити, що в російському регіоні, який межує з Україною, останнім часом почали частіше з'являтися повідомлення про атаки безпілотників.

Так, наприклад, 3 червня місцева влада розповідала про подібний епізод. Російська сторона у них традиційно звинувачує Україну.

Як стверджував губернатор Старовойт, у суботу в Курську в результаті атаки безпілотників було пошкоджено під'їзд багатоповерхівки та кілька приватних будинків.

Перед цим, у ніч проти 2 червня, у Курській області прогриміли потужні вибухи, і місцева влада заявляла про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох дронів.

Додамо, що росіяни 31 травня стверджували, що їхні прикордонники в Курській області збили дрон британського виробництва Malloy Aeronautics T150.

А приблизно за тиждень до цього влада Курської області РФ заявила, що дрони нібито атакували підстанцію, через що населені пункти залишилися без світла.