RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воронеже дрон врезался в жилой дом (фото, видео)

Фото: в Воронеже дрон врезался в жилой дом (t.me/bazabazon)
Автор: Елизавета Драбкина

В российском Воронеже беспилотник врезался в жилой дом. Из-за инцидента пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza, Shot и губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Губернатор написал, что дрон упал на улице Белинского в Воронеже.

По его словам, трое человек посекло осколками стекла. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Российские Telegram-каналы предполагают, что дрон летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. По одной из версий, его начали глушить РЭБ, дрон повело и он сбился с пути.

Сообщается, что беспилотник шел на высоте 200 метров, был серого цвета с размахом крыльев 1,5 метра.

"Атаки дронов" в России

В последнее время в РФ часто жалуются на якобы "атаки беспилотников". Чаще всего о таких инцидентах сообщают в областях, которые граничат с Украиной.

Например, 5 июня в Курской области заявляли о сбитии дрона в Суджанском районе. Местные власти утверждают, что он якобы принадлежал бригаде "Азов" Нацгвардии Украины.

Кроме того, 2 июня в Смоленской области беспилотники якобы атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониВоронежРоссийская Федерация