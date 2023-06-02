ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Смоленській області дрони атакували газову та нафтопереробну станції, - росЗМІ

Новость на русском →
Росія, П'ятниця 02 червня 2023 09:22
У Смоленській області дрони атакували газову та нафтопереробну станції, - росЗМІ Ілюстративне фото: у Смоленській області дрони атакували газову та нафтопереробну станції (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявляють, що невідомі безпілотники вночі нібито атакували газову та нафтопереробну станції у Смоленській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot та губернатора Смоленської області Василя Анохіна.

Повідомляється, що перший вибух стався у Смоленському районі на газорозподільній станції близько 3:00. Через це було частково пошкоджено адміністративну будівлю цеху № 3. При цьому постраждалих немає та пожежа не спалахнула.

Shot зазначає, що на місці детонації утворилася вирва метр на півтора і залишилися частини безпілотника. Наразі проводиться обстеження газопроводу щодо виявлення пошкоджень.

Як повідомляє Telegram-канал, ще один вибух стався на нафтопереробній станції "Транснефти" о 2:00 у Починківському районі. Там було пошкоджено водяну ємність пожежогасіння об'ємом близько 100 кубічних метрів. Охоронець виявив вирву діаметром і глибиною 20 см. Попередньо постраждалих і пожежі немає.

Водночас губернатор підтвердив, що вночі два дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в селах Пересна Починківського району та Диваси Смоленського. За його словами, критичних ушкоджень немає.

Вибух у Калузькій області

Крім атак дронів у Росії повідомляють, що у лісі в Кіровському районі Калузької області впав і вибухнув невідомий об'єкт. Пошкоджень та постраждалих немає.

Shot заявляє, що вчора в області збили дрон літакового типу, який упав у районі села Товаркове. Його уламки розлетілися на 100 метрів. За даними Telegram-каналу, це був Ту-141 "Стриж".

Вибухи у Росії

Останнім часом росіяни почали все частіше скаржитися на вибухи та безпілотники, які залітають на територію Росії. Найчастіше про такі випадки повідомляють у Бєлгородській, Брянській та Курській областях.

Наприклад, тільки сьогодні вночі в російському Курську пролунали вибухи, а влада заявила про збитки безпілотників.

А вчора у Бєлгороді на проїжджу частину нібито впав дрон. Після інциденту поліція перекрила одну із вулиць міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація дрони
NEWS
Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки
Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області