У Смоленській області дрони атакували газову та нафтопереробну станції, - росЗМІ

У Росії заявляють, що невідомі безпілотники вночі нібито атакували газову та нафтопереробну станції у Смоленській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot та губернатора Смоленської області Василя Анохіна .

Повідомляється, що перший вибух стався у Смоленському районі на газорозподільній станції близько 3:00. Через це було частково пошкоджено адміністративну будівлю цеху № 3. При цьому постраждалих немає та пожежа не спалахнула.

Shot зазначає, що на місці детонації утворилася вирва метр на півтора і залишилися частини безпілотника. Наразі проводиться обстеження газопроводу щодо виявлення пошкоджень.

Як повідомляє Telegram-канал, ще один вибух стався на нафтопереробній станції "Транснефти" о 2:00 у Починківському районі. Там було пошкоджено водяну ємність пожежогасіння об'ємом близько 100 кубічних метрів. Охоронець виявив вирву діаметром і глибиною 20 см. Попередньо постраждалих і пожежі немає.

Водночас губернатор підтвердив, що вночі два дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в селах Пересна Починківського району та Диваси Смоленського. За його словами, критичних ушкоджень немає.

Вибух у Калузькій області

Крім атак дронів у Росії повідомляють, що у лісі в Кіровському районі Калузької області впав і вибухнув невідомий об'єкт. Пошкоджень та постраждалих немає.

Shot заявляє, що вчора в області збили дрон літакового типу, який упав у районі села Товаркове. Його уламки розлетілися на 100 метрів. За даними Telegram-каналу, це був Ту-141 "Стриж".

Вибухи у Росії

Останнім часом росіяни почали все частіше скаржитися на вибухи та безпілотники, які залітають на територію Росії. Найчастіше про такі випадки повідомляють у Бєлгородській, Брянській та Курській областях.

Наприклад, тільки сьогодні вночі в російському Курську пролунали вибухи, а влада заявила про збитки безпілотників.

А вчора у Бєлгороді на проїжджу частину нібито впав дрон. Після інциденту поліція перекрила одну із вулиць міста.

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