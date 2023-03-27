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Ворогу стало некомфортно у місті. Росіяни переміщують системи ППО в Маріуполі

Ілюстративне фото: росіяни переміщують системи ППО в Маріуполі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після низки вибухів у Маріуполі росіяни почали переміщувати системи протиповітряної оборони, що розміщені у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

За його словами, вибухи та "зачистка" у Маріуполі призвели до того, що росіяни вимушені переміщувати засоби ППО з Центрального та Приморського районів до Лівобережжя.

"Руснє стало абсолютно некомфортно в місті. Ніхто не може тут почуватись в безпеці, якщо він росіянин або зрадник. Хороша тенденція", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі підірвали автомобіль начальника міського управління поліції Михайла Москвіна.

Окрім того, у Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.

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