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Врагу стало некомфортно в городе. Россияне перемещают системы ПВО в Мариуполе

Иллюстративное фото: россияне перемещают системы ПВО в Мариуполе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

После ряда взрывов в Мариуполе россияне начали перемещать системы противовоздушной обороны, которые размещены в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

По его словам, взрывы и "зачистка" в Мариуполе привели к тому, что россияне вынуждены перемещать средства ПВО из Центрального и Приморского районов на Левобережье.

"Русне стало абсолютно некомфортно в городе. Никто не может чувствовать себя здесь в безопасности, если он россиянин или предатель. Хорошая тенденция", - добавил Андрющенко.

Напомним, сегодня в Мариуполе подорвали автомобиль начальника городского управления полиции Михаила Москвина.

Кроме того, в Мариуполе заметили перекидывание российской техники с боекомплектом и топливом на север Донецкой области.

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