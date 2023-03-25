В Маріуполі спостерігається перекидання ворожої техніки на північ області, - Андрющенко
В тимчасово окупованому Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
На опублікованому відео видно, як колона ворожих вантажівок рухається містом.
"Окупанти продовжують перекидання військових вантажів (переважно БК та паливо) в напрям півночі Донецької області", - написав Андрющенко.
Крім цього, за його словами, росіяни активізували зусилля з вивезення викраденого зерна з території України.
Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни відновили роботу морського порту - туди вже зайшли перші судна з вантажем з РФ.
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