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В Маріуполі спостерігається перекидання ворожої техніки на північ області, - Андрющенко

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Субота 25 березня 2023 00:18
В Маріуполі спостерігається перекидання ворожої техніки на північ області, - Андрющенко Фото: в Маріуполі помітили пересування ворожої техніки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

На опублікованому відео видно, як колона ворожих вантажівок рухається містом.

"Окупанти продовжують перекидання військових вантажів (переважно БК та паливо) в напрям півночі Донецької області", - написав Андрющенко.

Крім цього, за його словами, росіяни активізували зусилля з вивезення викраденого зерна з території України.

Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни відновили роботу морського порту - туди вже зайшли перші судна з вантажем з РФ.

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