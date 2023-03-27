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В Маріуполі підірвали автомобіль начальника міського управління поліції, - РосЗМІ

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Понеділок 27 березня 2023 11:30
В Маріуполі підірвали автомобіль начальника міського управління поліції, - РосЗМІ Фото: в Маріуполі підірвали автомобіль начальника міського управління поліції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль начальника міського управління поліції Михайла Москвіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

"Вранці підірвали автомобіль начальника поліції Москвіна. Він живий, усе гаразд", - заявили в так званих "силових структурах "ДНР".

Як відзначають в РосЗМІ, автомобіль вибухнув за кілька метрів від колаборанта, внаслідок чого він нібито отримав легку контузію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вибух в Маріуполі пролунав близько о 8 ранку в районі ринку Бахчиванджи.

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