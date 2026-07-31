"Ворогом номер один стала Україна": у Польщі міністр жорстко пройшовсь по опозиції

Польська опозиція почала вважати ворогом Україну, а не Росію. Однак офіційна Варшава не відмовиться від підтримки Києва.
З такою заявою виступив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interia.
31 липня в польському Сеймі обговорювали інцидент із російською ракетою Х-101, яка напередодні залетіла на територію країни.
На цьому тлі Косіняк-Камиш нагадав усім присутнім, хто є справжнім ворогом Польщі та НАТО.
Крім того, міністр оборони публічно розкритикував польську опозицію, яка, за його словами, дедалі частіше намагається звинуватити Україну в усіх проблемах.
"Ви взагалі не вважаєте Російську Федерацію ворогом… Віднедавна ворогом номер один стала Україна", - обурився Косіняк-Камиш із трибуни Сейму.
Ба більше, він нагадав про передачу Варшавою Україні ракет для систем Patriot. Міністр повторив, що Польща зробила це на прохання США, однак опозиція й у цьому випадку висловлювала своє невдоволення.
"Вони (українці - ред.) можуть збивати ракети, що летять у бік Польщі, на території України. Я хочу, щоб вони збивали їх над територією України", - заявив Косіняк-Камиш.
На його заяву більшість присутніх відреагувала шквалом оплесків. Після цього міністр оборони запевнив, що влада Польщі не кине Україну напризволяще у війні з Росією.
За його словами, "виття і дезінформація" опозиції не зупинять Варшаву в цьому питанні.
Після звинувачень міністра оборони опозиційні депутати підвищили голос, намагаючись заглушити промову Косіняка-Камиша - у Сеймі спалахнула словесна суперечка.
До речі, нещодавно Дональд Туск попередив про 100 вирішальних днів для України у війні з Росією.
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