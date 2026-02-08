ua en ru
"Вороги Італії": Мелоні жорстко пройшлася по противниках Олімпіади

Неділя 08 лютого 2026 22:55
"Вороги Італії": Мелоні жорстко пройшлася по противниках Олімпіади Фото: Джорджа Мелоні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні розкритикувала людей, які виступають проти Олімпійських ігор, що зараз відбуваються в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Мелоні у Facebook.

Читайте також: Українські спортсмени на Олімпіаді отримали чіткі інструкції щодо росіян, - Гутцайт

У своїй публікації прем'єр написала, що в ці години працюють тисячі італійців, щоб під час Олімпіади все функціонувало.

Причому багато хто з них, за її словами, робить усе на волонтерських засадах, бо хоче, щоб країна "мала гарний вигляд, щоб нею захоплювалися і поважали". Але паралельно, пише Мелоні, є ще й інші люди.

"Вороги Італії та італійців протестують "проти Олімпіади", і ці зображення потрапляють на телеекрани половини світу... Інші перерізали залізничні дроти, щоб завадити відправленню поїздів", - сказано в пості

Резюмуючи прем'єр Італії висловила "солідарність із силами правопорядку, містом Міланом і всіма тими, чия робота буде зведена нанівець цими бандами злочинців".

Диверсії в Італії

Варто зазначити, що вранці 7 лютого на півночі Італії було зафіксовано кілька диверсій на залізничних коліях, що призвело до порушення руху поїздів.

Зокрема, недалеко від міста Пезаро невідомі підпалили розподільний щит. Уже за кілька годин у Болоньї виявили перерізані електричні кабелі, а неподалік було виявлено ще й вибуховий пристрій.

В італійській поліції заявили, що відповідальність за інциденти ніхто поки що на себе не взяв. Там вважають, що ці події могли бути пов'язані.

За підсумком у державній залізничній компанії Ferrovie dello Stato заявили, що залізничну станцію в Болоньї довелося тимчасово закрити. Рух поїздів нормалізували лише до другої половини дня.

Reuters писало, що Болонья - це ключовий вузол італійських залізничних ліній, який пов'язує південь країни з північними містами, включно зі столицею Міланом.

Олімпійські ігри-2026

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри відбуваються цього року у двох містах - Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Термін проведення ігор - з 6 по 22 лютого.

Також ми писали, що українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор. Детальніше про те, як це було - читайте в матеріалі РБК-Україна.

