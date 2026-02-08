"Враги Италии": Мелони жестко прошлась по противникам Олимпиады

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала людей, выступающих против Олимпийских игр, которые сейчас проходят в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост Мелони в Facebook.

В своей публикации премьер написала, что в эти часы работают тысячи итальянцев, чтобы во время Олимпиады все функционирования.

Причем многие из них, по ее словам, делают все на волонтерских началах, так как хотят, чтобы страна "выглядела хорошо, чтобы ею восхищались и уважали". Но паралельно, пишет Мелони, есть еще и другие люди.

"Враги Италии и итальянцев протестують "против Олимпиады", и эти изображения попадают на телеэкраны половины мира... Другие перерезали железнодорожные провода, чтобы помешать отправке поездов", - сказано в посте

Резюмируя премьер Италии выразила "солидарность с силами правопорядка, городом Миланом и всеми теми, чья работа будет введена на нет этими бандами преступников".

Диверсии в Италии

Стоит отметить, что утром 7 февраля на севере Италии были зафиксированы несколько диверсий на железнодорожных путях, что привело к нарушению движения поездов.

В частности, недалеко от города Пезаро неизвестные подожгли распределительный щит. Уже через несколько часов в Болонье обнаружили перерезанные электрические кабели, а неподалеку было обнаружено еще и взрывное устройство.

В итальянской полиции заявили, что ответственность за инциденты никто пока на себя не взял. Там полагают, что эти события могли быть связаны.

По итогу в государственной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato заявили, что железнодорожную станцию в Болонье пришлось временно закрыть. Движение поездов нормализовали лишь ко второму половине дня.

Reuters писало, что Болонья - это ключевой узел итальянских железнодорожных линий, который связывает юг страны с северными городами, включая столицу Милан.