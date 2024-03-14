Ворог знизив використання FPV-дронів: Гуменюк про ситуацію на півдні

"Два дрони на Миколаївщині Сили оборони знищили. Далі пройшлись до Дніпропетровської області, там їх також наздогнали, потім відбулася потужна бойова робота", - розповіла Гуменюк.

На півдні ворог вранці та впродовж дня намагався випробовувати системи ППО керованими авіаційними ракетами. Тактична авіація працювала по Одеській області, двічі спрямувавши ракету і переконавшись, що системи ППО готові до протидії, в іншому напрямку ракета втратила бойову спроможність у повітрі.

За словами речниці, "станом на зараз не спостерігається жодної одиниці, присутньої на виході ані Азовського, ані Чорного морів". Росіяни намагаються здійснювати подібні устаткування, адже відчувають в цьому потребу.

"Ми бачимо і спостерігаємо певну паніку через те, що у нас вправно опановується дробова компонента. Крім того, на нашому боці географія і правий берег, який вище за лівий, що дозволяє нам ефективніше застосовувати радіоелектронну боротьбу", - додала Гуменюк.

Знищення пункту управління дронами в районі Кінбурнськоі коси, який розташовувався на цивільному судні кілька днів тому призвело до того, що в Миколаївському напрямку використання FPV-дротів суттєво знизилося.

Також вона повідомила, що з наближенням дати "театральних" виборів ворог посилив на окупованих територіях присутність правоохоронних структур та росгвардії. Ворог намагається вишукувати людей, лояльно налаштованих до України, та переконувати їх перейти в російське громадянство.

Російська влада дозволяє голосувати з документами громадянина України, аби зафіксувати факт волевиявлення. Тиск на цивільне населення посилюється: вони продовжують шантажувати з соціальними виплатами та медичним обслуговуванням із ризиком для життя.

"Якщо в голосуванні змушуватимуть брати участь із загрозою для життя, це не вважатиметься злочином, але пам‘ятатимемо про те, що зібрати доказову базу - це найкращий спосіб потім себе повернути до українського громадянства", - розповіла Наталя Гуменюк.