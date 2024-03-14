Враг снизил использование FPV-дронов: Гуменюк о ситуации на юге

"Два дрона в Николаевской области Силы обороны уничтожили. Далее прошлись в Днепропетровскую область, там их также догнали, затем произошла мощная боевая работа", - рассказала Гуменюк.

На юге враг утром и днем пытался испытывать системы ПВО управляемыми авиационными ракетами. Тактическая авиация работала по Одесской области, дважды направив ракету и убедившись, что системы ПВО готовы к противодействию, в другом направлении ракета потеряла боевую способность в воздухе.

По словам спикера, "по состоянию на данный момент не наблюдается ни одной единицы, присутствующей на выходе ни Азовского, ни Черного морей". Россияне пытаются производить подобные оборудования, ведь чувствуют в этом необходимость.

"Мы видим и наблюдаем определенную панику из-за того, что у нас ловко овладевает дробная компонента. Кроме того, на нашей стороне география и правый берег, который выше левого, позволяет нам эффективнее применять радиоэлектронную борьбу", - добавила Гуменюк.

Уничтожение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы, который располагался на гражданском судне несколько дней назад, привело к тому, что в Николаевском направлении использование FPV-проводов существенно снизилось.

Также она сообщила, что по мере приближения даты "театральных" выборов враг усилил на оккупированных территориях присутствие правоохранительных структур и росгвардии. Враг пытается выискивать людей, лояльно настроенных к Украине и убеждать их перейти в российское гражданство.

Российские власти разрешают голосовать с документами гражданина Украины, чтобы зафиксировать факт волеизъявления. Давление на гражданское население увеличивается: они продолжают шантажировать с социальными выплатами и медицинским обслуживанием с риском для жизни.

"Если в голосовании будут заставлять участвовать с угрозой для жизни, это не будет считаться преступлением, но будем помнить о том, что собрать доказательную базу - это лучший способ потом себя вернуть в украинское гражданство", - рассказала Наталья Гуменюк.