Окупанти вночі атакували Україну 36 "Шахедами": скільки дронів вдалося збити

Російські загарбники цієї ночі вчергове атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед", застосувавши для ударів 36 таких безпілотників. Силами та засобами протиповітряної оборони були збиті 22 такі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України та Telegram Сил оборони півдня України.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено", - йдеться у ранковому зведенні військового командування.

Як уточнили в Оперативному командуванні "Південь", 2 з цих "Шахедів" були ліквідовані у Миколаївській області.

"Під час нічної дронової атаки ті 2 "Shahed-131/136", що просунулись в нашій зоні відповідальності на Миколаївщину, силами протиповітряної оборони було знищено на півночі області", - передали військові.

Нічні ракетно-дронові удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що війська РФ у ніч проти 14 березня вчергове атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе. Так, повітряна тривога цієї ночі була оголошена у багатьох областях через фіксацію "Шахедів".

Ближче до ранку стало відомо, що у Харкові було зафіксоване падіння "Шахеда" у середмісті у районі приватних будинків, даних про можливих постраждалих не надходило.

Після цього в командуванні Повітряних сил заявили про рух ворожих ракет у напрямку, зокрема, Шостки та Охтирки Сумської області. В ниці північних регіонів знову оголосили тривогу через загрозу балістичних ударів.

Рано-вранці у Харкові пролунав вибух через ракетний удар інтервентів. Місцева вдала повідомила, що ворог застосував С-300 по Шевченківському району міста, внаслідок чого були пошкодження нежитлових цивільних приміщень у лісосмузі. Про постраждалих даних не було.

Крім того, в Сумській ОВА розповіли, що війська РФ цієї ночі атакували "Шахедами" цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю.